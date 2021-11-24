В то же время, страны Евросоюза начали понимать намерения России. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.

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Запад отгораживается от России

По словам бывшего главы МИД Украины, тенденция положительная – на Западе, хоть и медленно, но двигаются в правильном направлении и начинают отгораживаться от России.

Все беспокойства и разговоры с Кремлем о том, что нужно держать диалог, бесперспективны и безрезультатны, отметил Владимир Огрызко.

Мечтаю о том, чтобы украинцы могли продержаться еще несколько лет благодаря своей жесткой позиции в отношении России и при помощи Запада. Потому что Путин ведет Россию, по моему мнению, к развалу. Пожелаем ему в этом больших успехов. Владимир Огрызко Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах

Россия пытается разорвать ЕС

Владимир Огрызко пояснил, что Россия пытается разделить ЕС и НАТО на части, ведь противостоять каждому отдельно будет легче. "Северный поток-2" – лишь один из инструментов этой более глобальной игры. Это просто то, что позволяет ссорить страны ЕС и НАТО на глазах.

"Путину это (ссорить страны Евросоюза – 24 канал) удается, ведь сегодня ЕС поделен, если не пополам, то, по меньшей мере, серьезно между Польшей, странами Балтии и Германией. Это в интересах Путина", – сказал бывший глава МИД Украины.

Справка. Согласно Женевской конвенции, каждый нелегальный мигрант может просить политическое убежище в ЕС. Однако из-за миграционного кризиса на границе Беларуси в Польше решили не повиноваться "законам Европы" – приняли право "выдворять нелегалов сразу в случае незаконного пересечения границы".

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