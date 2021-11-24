Водночас країни Євросоюзу почали розуміти наміри Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.
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Захід відгороджується від Росії
За словами колишнього глави МЗС України, тенденція позитивна – на Заході, хоч і повільно, але рухаються в правильному напрямку і починають відгороджуватися від Росії.
Всі занепокоєння та розмови з Кремлем про те, що треба тримати діалог, є безперспективними і безрезультатними, зазначив Володимир Огризко.
Мрію про те, щоб українці могли протриматися ще кілька років завдяки своїй жорсткій позиції щодо Росії і допомоги зі Заходу. Бо Путін веде Росію, на мою думку, до розвалу. Побажаємо йому в цьому великих успіхів.
Росія намагається розірвати ЄС
Володимир Огризко пояснив, що Росія намагається розділити ЄС і НАТО на частини, адже протистояти кожному окремо буде легше. "Північний потік-2" – лише один з інструментів цієї значно глобальнішої гри. Це просто те, що дозволяє сварити країни ЄС і НАТО на очах.
"Путіну це (сварити країни Євросоюзу – 24 канал) вдається, адже сьогодні ЄС поділений, якщо не навпіл, то щонайменше серйозно між Польщею, країнами Балтії та Німеччиною. Це в інтересах Путіна", – сказав колишній глава МЗС України.
Огризко про провокації Росії: дивіться відео 24 каналу
Відносини Росії зі Заходом: останні новини
- Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, України зокрема. Проте Росії у списку запрошених країн нема.
- США продовжуватимуть запроваджувати санкції проти Росії – під обмеження потрапить скандальний "Північний потік-2".
- В Європейському Союзі розкритикували указ Путіна щодо експорту товарів з окупованих територій Донбасу. В ЄС закликали скасувати відповідне рішення, що веде до загострення війни.