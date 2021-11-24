Відповідну заяву на брифінгу 23 листопада зробив речник Державного департаменту Нед Прайс.
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Ми продовжимо слідувати законодавству щодо виконання PEESA (закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" – 24 канал) належним чином щодо організацій, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2",
– сказав він.
Санкції проти "Північного потоку-2"
Міністерство фінансів США 23 листопада запровадило санкції проти "Північного потоку-2". Під обмеження потрапили, зокрема:
- компанія Transadria Ltd, яка базується на Кіпрі;
- корабель Marlin, що ходить під прапором Росії.
До слова, загалом Сполучені Штати Америки погодили пакет санкцій проти 8 осіб та 17 суден.
До слова У США запропонували поправку до "оборонки" з санкціями проти Росії у разі вторгнення в Україну
Сертифікація "Північного потоку-2"
- Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.
- Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.
- "Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь української компанії у процедурі.