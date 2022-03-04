Путин – верхушка айсберга, – поэт Быков о том, изменится ли что-то после смерти главы России

Владимир Путин заявил, что в Украине не война, а "масштабная спецоперация". Погибли уже тысячи людей. Однако российский поэт Дмитрий Быков считает, что даже смерть президента России ничего не изменит.

Такое мнение он высказал в эфире 24 канала. Быков заметил, что в России нужно менять весь режим.

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"Это ничего не изменит, ведь Путин – это верхушка айсберга. В России не хотят жить. Там хотят или умирать или убивать. Нужна радикальная перестановка страны", – заверил поэт.

Здесь жизнь и здоровье Путина не играет никакой роли. Он своему режиму уже подписал приговор,

– сказал Быков.

Он добавил, что речь идет не только о его режиме, но и о национальной психологии – придется придумать новую. "В сегодняшнем самодержавном виде она опасна для людей", – подчеркнул Быков.

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