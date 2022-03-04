Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу. Биков зауважив, що в Росії потрібно змінювати увесь режим.

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"Це нічого не змінить, адже Путін – це верхівка айсбергу. В Росії не хочуть жити. Там хочуть або вмирати, або вбивати. Потрібна радикальна перестановка країни", – запевнив поет.

Тут життя і здоров'я Путіна не грає ніякої ролі. Він своєму режиму вже підписав вирок,

– сказав Биков.

Він додав, що мовиться не лише про його режим, але й про національну психологію – доведеться придумати нову. "У сьогоднішньому самодержавному вигляді вона небезпечна для людей", – наголосив Биков.

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