Путин продолжает слушать лжеца Герасимова касательно ситуации на фронте, – Коваленко

Вражеская армия не может похвастаться успехами на фронте. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов отчитывается российскому диктатору Владимиру Путину о мнимых "успехах", который продолжает лелеять надежду на то, что украинские бойцы якобы могут сдаться.

Свое видение ситуации высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как происходит коммуникация между военно-политическим руководством в России?

Страна-агрессор бросает все свои силы на захват украинского Донбасса, чтобы продемонстрировать хотя бы какие-то результаты так называемой "СВО". При этом реальность свидетельствует о полном провале с выполнением задач оккупантов на Востоке.

По словам Коваленко, Герасимов врет Путину, что россияне якобы заставят ВСУ сдаться. Так, сам глава Кремля призывает к этому и "в очередной раз выглядит сумасшедшим".

Руководитель ЦПД напомнил, что подобная ситуация была и с заявлениями о "взятии" Купянска. Тогда Герасимов кричал о захвате города, но он до сих пор находится под контролем Сил обороны.

В общем, как объяснил Коваленко, сейчас происходит нечто подобное. Украинские военные уничтожают россиян "дясятками тысяч в месяц", также бьют по тылу врага и разрушают экономику агрессора.

Но Путин продолжает слушать лжеца Герасимова и жить в параллельной реальности,

– отметил Коваленко.

Почему страна-агрессор снова угрожает ударами по Киеву?

Вражеский МИД откровенно запугивает Украину "системными" атаками на столицу. В Кремле это оправдывают ударом якобы по колледжу в Старобельске Луганской области. В то же время аналитики ISW считают такие объяснения безосновательными.

Россияне даже призвали иностранцев, в частности дипломатов, как можно скорее уехать из Киева. Европейские послы, впрочем, решительно осудили такие угрозы и отказались покидать столицу.

При этом глава МИД России Сергей Лавров провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио и сообщил о намерениях бить по центрам принятия решений в Киеве, а также по объектам, связанным с ВСУ.

В то же время Рубио, комментируя атаки, заявил, что удары с обеих сторон лишь подчеркивают необходимость скорейшего прекращения войны. Он также добавил, что США готовы способствовать завершению конфликта и поддерживать усилия, направленные на достижение мира.