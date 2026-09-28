"Окно возможностей": Цимбалюк объяснил, как Путин пытается использовать Трампа

Кремль может рассматривать нынешнюю политику Дональда Трампа как возможность добиться выгодного для себя результата в войне против Украины. Российское руководство пытается демонстрировать готовность к мирному процессу, при этом избегая решений, которые могли бы существенно укрепить Украину.

Украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 Канала объяснил, как, по его мнению, Владимир Путин воспринимает Трампа и почему Кремль так активно демонстрирует лояльность к представителям американского президента.

Трамп стал для Путина "окном возможностей"

Цимбалюк считает, что Путин смотрит на нынешнего президента США не как на равноправного партнера, а прежде всего как на политика, чьи внутренние цели можно использовать. Речь идет, в частности, о желании Трампа показать американскому избирателю результат собственных миротворческих усилий.

Я думаю, он считает его клоуном и воспринимает его как окно возможностей,

– сказал Цимбалюк.

Именно этим журналист объясняет особое отношение Кремля к людям из окружения Трампа. Москва может демонстрировать гостеприимство, уважение и готовность к переговорам, если при этом Вашингтон не будет принимать решений, способных серьезно усилить военный потенциал Украины.

Ты хочешь перед выборами в Конгресс показать, что ты здесь занимаешься миротворчеством? Пожалуйста, привози зятя сюда, нальем ему чаю, покатаем по Москве, проявим уважение к тебе. Ты главное выкинь ключи от ангара, где "Томагавки" условные,

– пояснил журналист.

В такой модели Кремль может поддерживать сам переговорный процесс и создавать для Вашингтона нужную картинку, если это помогает избежать гораздо более жестких решений в отношении России.

Кремль воспринимает уступчивость как слабость

Российская власть при этом не зависит от избирательных циклов так, как американская. Цимбалюк назвал выборы в России скорее ритуалом, результат которого заранее понятен, поэтому Кремль может позволить себе значительно более длительный политический горизонт.

Они же не живут выборами. Это даже не имитация, у них такая традиция. Речь не идет о выборах в плане формирования власти. В каждой секте есть свои ритуалы. Вот у них такой ритуал,

– сказал Цимбалюк.

По его оценке, это также позволяет российскому руководству свысока смотреть на американских представителей, если их поведение в Москве воспринимается как чрезмерная уступчивость.

Если ты подлаживаешься, значит, о тебя вытирают ноги,

– подчеркнул журналист.

В то же время Цимбалюк отдельно отметил, что его критика не касается военных возможностей Соединенных Штатов. У США достаточно силы для гораздо более жестких действий, однако ее применение всегда зависит от политического решения.

Претензия же на самом деле не к американским военным. Сначала политическая воля, потом военная сила,

– подытожил Цимбалюк.

Поэтому ключевым для Кремля остается не сам переговорный процесс, а то, какие практические решения за ним стоят. Именно от политической воли Вашингтона зависит, останется ли нынешняя ситуация для Путина "окном возможностей".

Цимбалюк объяснил отношение Путина к Трампу: смотрите видео