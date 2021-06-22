Глава страны-агрессора пытается убедить всех, что все началось с расширения НАТО в 1999 году. По его словам, "это поставило многие страны перед искусственным выбором" – цивилизованный коллективный Запад или наследница Советского Союза Россия.

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К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот в Украине,

– цинично сказал Путин.

На этом поток маразма от него не закончился и его больное воображение выдало заявление о том, что именно США "организовали" Евромайдан, а европейские страны "безвольно" поддержали Революцию Достоинства.

Наконец руководитель Кремля утверждал, что именно из-за этих событий украинцы не могут свободно попасть в свой Крым, а не потому, что полуостров оккупировала Россия и продолжает его милитаризировать.

Обратите внимание! В России боятся того, что Украина получит План действий относительно членства. Ведь после этого она сможет стать полноценной участницей Альянса.

Вступление Украины в НАТО

Украина в конце мая 2021 года получила обновленный пакет Целей партнерства НАТО.

Государства-члены во время саммита выразили поддержку желанию нашей страны присоединиться к Альянсу.

Владимир Зеленский призвал назвать конкретные даты и отметил, что Украина заслужила получить членство в НАТО.

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