Владимир Путин в беседе с лидерами Норвегии и Финляндии вновь предложил Владимиру Зеленскому приехать на переговоры в Москву. Российская сторона пообещала обеспечить украинскому лидеру полную безопасность.

Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Что говорят в Москве о телефонном разговоре с европейцами?

Лидеры Норвегии и Финляндии передали Кремлю стремление Киева провести прямой контакт на высшем уровне.

По словам помощника российского лидера, телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере касался возобновления трехстороннего диалога с участием Украины, России и США.

Кремлевские условия для прямых переговоров

Юрий Ушаков заявил, что Москва считает украинское руководство "нелегитимным", однако готова принять главу государства в своей столице для обсуждения урегулирования войны.

Вместе с тем наш руководитель повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности,

– сказал помощник президента России.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что непосредственный контакт между лидерами государств будет иметь смысл только на финальной стадии переговорного процесса.

По его словам, лидеры должны встречаться исключительно для подписания готовых документов, которые заранее разработают переговорщики.

Консультации по дальнейшему диалогу

В Москве беседу с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере назвали содержательной и добавили, что стороны договорились при необходимости вновь провести телефонные консультации.

Ушаков также отметил, что диалог между Россией и США в настоящее время продолжается в рабочем режиме. Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина, США и Россия договорились о проведении трехсторонних переговоров в ноябре.

Владимир Зеленский подчеркивал, что вопросы территорий должны решаться исключительно на уровне лидеров, однако Киев категорически отвергает навязанные условия нейтралитета или ограничения численности украинской армии.