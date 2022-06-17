Путин войдет в историю только благодаря чемоданам с собственным г*вном

Где-то за поребриком в большом кабинете с золотыми вензелями карликовый серый человечек сейчас рассматривает эти фото.

Родившийся ползать летать не сможет

Многие годы за ним носят личную чашку и емкости для мочи и фекалий, а переговоры с ближайшими соратниками он ведет за 30-метровым столом.

Советуем Саботаж на марше: "пушечное мясо" бросило российских командиров и разбежалось по кустам

Сколько бы Путин ни старался быть великим, вписать свое имя в историю на уровне либо со Сталиным, либо с Александром III, либо с Петром I, на выходе – бессмысленный пук.

Сколько он ни плагиатит риторические фигуры Гитлера и ни трясет ядерными боеголовками во имя великой истории, мир запомнит изнасилованных детей, растерзанных животных, ботокс, "серую моль" и чемоданы с г*мном.



Европейские лидеры посетили разрушенный россиянами Ирпень / Фото из фейсбука Татьяны Даниленко



Путин не обошел вниманием фото исторической встречи Зеленского с лидерами ЕС / Фото из фейсбука Татьяны Даниленко



Лидеры Италии, Франции и Германии совершили исторический визит в Киев / Фото из фейсбука Татьяны Даниленко

К теме – пресс-конференция Зеленского и западных лидеров по итогам встречи: смотрите видео