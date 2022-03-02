Путин воюет мясом, это не его дети, – генерал ВСУ Кривонос

Россия за неделю войны с Украиной, которую сама и развязала, потеряла более 5800 своих военных. Однако это не останавливает Владимира Путина.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос. Россия до сих пор обстреливает украинские города, в результате чего гибнут мирные люди.

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"Путин воюет мясом. Несмотря на потери, которые его армия понесла за эту неделю, он все равно бросает людей в мясорубку войны. Для Путина цена человеческой жизни – это ничего. Это не его дети воюют", – сказал Кривонос.

Что делать украинцам

Он предположил, что война будет продолжаться еще не одну неделю.

Однако если мы все будем делать правильно – уничтожать, наносить поражение, засыпать сахар в бензиновые баки, поджигать технику и резать колеса где угодно – это принесет пользу,

– заверил генерал.

Такие действия, возможно, не остановят самого Путина. Однако его армейцы поймут, что сами роют землю.

"То, что они делают: расстрел мирного населения, изнасилование наших женщин, убийство во время артиллерийских обстрелов наших детей – это четко подчеркивает, что это не человеческие существа, а изверги. Нелюдей, как и диких псов, надо уничтожать", – подчеркнул Кривонос.

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