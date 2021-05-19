Путин, как любой диктатор, не разделяет государственные и личные дела. Такое мнение в эфире программы "Теории заговора" рассказал российский историк Андрей Зубов. Он добавил, что несмотря на это, ради Медведчука Путин не готов погубить Россию.

Важно Заявления ЕС почти не влияют на Путина, – российский историк Зубов

По его словам, если позволять человеку так долго быть у власти, это может представлять опасность для всех. Он добавил, Путин сейчас понимает, что не всегда нужно проявлять свои эмоции.

Конечно, Путин возмущен тем, как обращаются с Медведчуком,

– подчеркнул русский историк.

Он считает, что Медведчука действительно есть в чем обвинять перед Украинским государством. Соответственно, это нужно делать.

"В ситуации, когда одна страна захватила часть территории другого и удерживает ее, – человека, который является сторонником оккупации нельзя считать другом Украины", – убежден Зубов.

Внимание! Глава Кремля Путин лично отреагировал на избрание меры пресечения Виктору Медведчуку. Он назвал это "совершенно очевидной зачисткой политического поля".

Дело Медведчука: коротко

Медведчука подозревают в госизмене и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.

По данным СБУ, Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.

Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Для нардепа просили взятие под стражу на 2 месяца или залог в 300 миллионов гривен. Впрочем, судья Печерского райсуда избрал для Медведчука круглосуточный домашний арест.

Полное интервью с историком Андреем Зубовым: смотрите видео