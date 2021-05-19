Путін, як і будь-який диктатор, не розділяє державні та особистісні справи. Таку думку в ефірі програми "Теории заговора" розповів російський історик Андрій Зубов. Він додав, що попри це, заради Медведчука Путін не готовий згубити Росію.

Важливо Заяви ЄС майже не впливають на Путіна, – російський історик Зубов

За його словами, якщо дозволяти людині так довго бути при владі, це може становити небезпеку для всіх. Він додав, Путін зараз розуміє, що не завжди потрібно проявляти свої емоції.

Звісно, Путін обурений тим, як поводяться з Медведчуком,

– наголосив російський історик.

Він вважає, що Медведчука справді є в чому звинувачувати перед українською державою. Відповідно, це потрібно робити.

"В ситуації, коли одна країна захопила частину території іншої й утримує її, – людину, яка є прихильником окупації не можна вважати другом України", – переконаний Зубов.

Увага! Глава Кремля Путін особисто відреагував на обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Він назвав це "абсолютно очевидною зачисткою політичного поля".

Справа Медведчука: коротко

Медведчука підозрюють у держзраді та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.

За даними СБУ, Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.

Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Для нардепа просили взяття під варту на 2 місяці чи заставу у 300 мільйонів гривень. Втім, суддя Печерського райсуду обрав для Медведчука цілодобовий домашній арешт.

Повне інтерв'ю з істориком Андрієм Зубовим: дивіться відео