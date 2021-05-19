Про це розповів російський історик Андрій Зубов в інтерв'ю програми "Теории заговора". Однак, як він додав, є дещо, чого боїться Путін.
Увага Крим – не діра, але він збитковий політично, – історик з Росії Зубов
"Заяви ЄС впливають на Путіна мінімально. Путін страшенно боїться, що в Думі буде хоча б невелика група вільних депутатів", – наголосив Зубов.
Він навів яскравий приклад, коли у Держдумі Геннадій Гудков з "Справедливої Росії" чи Ілля Пономарьов почали говорити вільно – їх одразу вигнали з уряду та позбавили мандатів.
Вони є голосом російського народу. Ось це страшно для Путіна,
– підкреслив історик.
Вибори в Держдуму Росії: головне
- Вибори депутатів Державної думи Російської Федерації повинні відбутися 19 вересня 2021 року.
- Раніше стало відомо, що в Росії хочуть дозволити брати участь у виборах до Держдуми тим жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей України, хто вже встиг отримати паспорти Росії. Зараз таких налічується не менше ніж півмільйона.
- Речник у ТКГ Олексій Арестович наголосив, що вибори до Держдуми в ОРДЛО є підставою посилити санкції проти Росії.
Дивіться повністю інтерв'ю з Зубовим: відео