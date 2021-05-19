Об этом рассказал российский историк Андрей Зубов в интервью программы "Теории заговора". Однако, как он добавил, есть кое-что, чего боится Путин.

Внимание Крым – не дыра, но он убыточный политически, – историк из России Зубов

"Заявления ЕС влияют на Путина минимально. Путин ужасно боится, что в Думе будет хотя бы небольшая группа свободных депутатов", – подчеркнул Зубов.

Он привел яркий пример, когда в Госдуме Геннадий Гудков из "Справедливой России" или Илья Пономарев стали говорить свободно – их сразу выгнали из правительства и лишили мандатов.

Они являются голосом русского народа. Вот это страшно для Путина,

– подчеркнул историк.

Справка. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев получил украинское гражданство в 2019 году. Российский политик в 2014 году был единственным депутатом российского правительства, кто проголосовал против аннексии Крыма.

Выборы в Госдуму России: главное

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации должны состояться 19 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что в России хотят разрешить участвовать в выборах в Госдуму тем жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, кто уже успел получить паспорта России. Сейчас таких насчитывается не менее полумиллиона.

Спикер в ТКГ Алексей Арестович подчеркнул, что выборы в Госдуму в ОРДЛО являются основанием ужесточить санкции против России.

Смотрите полностью интервью с Зубовым: видео