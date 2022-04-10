Путин вряд ли отдаст приказ об использовании ядерного оружия, – Грозев назвал причину

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что то, что глава Кремля Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия против Украины – маловероятно. Самая первая причина в том, что кремлевский диктатор сомневается в том, выполнят ли его приказ.

Христо Грозев убежден, что Путин найдет, что его приказ могут не выполнить. Об этом он заявил в интервью.

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Риск использования ядерного оружия уменьшается

Грозев заявил, что риск использования ядерного оружия был высоким из-за возможного желания Путина втянуть в войну НАТО, чтобы объяснить поражение тем, что России помешал Альянс. Журналист отметил, что проиграть Украине Путину тяжело.

Однако сейчас у главаря оккупантов есть сомнения в том, выполнят ли такой приказ его офицеры, ведь за последние недели можно было наблюдать то, что большое количество российских офицеров не поддерживают кремлевский режим.

Путин не отдаст приказ об использовании ядерного оружия, если он не уверен, что этот приказ будет выполнен. Последние недели добавят, что большое количество офицеров не готовы выполнять такие приказы. Сам факт, что он будет сомневаться, уменьшит риск того, что он примет такое решение,

– заявил Грозев.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия. Глава государства убежден, что российское руководство хочет жить и оставаться на должностях, а применив ядерное оружие, они потеряют все.

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