В России – разрушительные процессы: как это связано с орденом, которым Путин наградил Володина

Спикер российской госдумы Вячеслав Володин, в день своего 60-летия, получил орден от Владимира Путина. Это награда за якобы большой вклад в развитие страны, парламентаризма и многолетнюю работу.

В свое время Адольф Гитлер также раздавал ордена, чтобы как-то компенсировать негативное настроение среди людей. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, добавив, что чем хуже была ситуация на фронте, тем больше наград выдавал Гитлер.

Читайте также По следам Сталина: за что в России сажают физиков по делу о "гиперзвуке" и при чем тут "Кинжалы"

Репрессивная машина работает

Володин получил очередную награду за лояльность и прислуживание Путину. Очевидно, что деятельность таких политиков наносит огромный вред самой стране-агрессору.

Разрушительные процессы, которые происходят внутри России, будут иметь еще более серьезные последствия от режима Путина, чем сейчас имеет Украина, потому что она восстановится, станет частью НАТО, ЕС, цивилизованного мира. А что будет с Россией мы пока не знаем,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Поэтому сегодня Путин пытается уничтожить не только Украину. У него также хорошо удается делать это с Россией.

Почему Володин говорил, что Россия существует до тех пор, пока есть Путин

Для спикера думы все так и есть, потому что если исчезнет российский диктатор, то лучшее, что ждет Володина – суд в Гааге. Он это прекрасно понимает, поэтому высказал такое мнение. Более того, его наградили орденом сразу после того, как дума поддержала законопроект о конфискации имущества. Фактически им запускают массовые репрессии, которые уже распространяются Россией.

Сейчас будет абсолютный беспредел и неважно – "свои" или "чужие". Система уже не остановится, репрессивная машина начнет съедать всех подряд – это то, что ждет всех россиян,

– подчеркнул Геннадий Гудков.

Он добавил, что у спикера российской госдумы действительно был талант управленца, администратора, но он направил его на то, чтобы показать наивысшую степень лояльности Путину. Такой настрой у всей политической верхушки Кремля – они должны ежедневно доказывать, что преданы диктатору.

Что происходит в России: актуальные новости