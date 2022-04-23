Кремлевские хотелки остались в мечтах

Когда разрабатываешь любую политику, любую комбинацию, ты оцениваешь результат. Ты либо получаешь желаемое, либо получаешь отчасти желаемое, либо ты не получаешь ничего.

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На этом фоне вполне логично посмотреть, какие цели озвучивала Россия, что она получила в результате и что из этого сохранится после окончания войны. В нашем случае я бы говорил не о том, что заявляли в российских медиа (это отдельная тема), я бы обратил внимание на слова начальников российского государства – то есть, президента Путина, министра иностранных дел Лаврова, спикера МИД Марии Захаровой, Шойгу, пока тот мог говорить и т.д. Что ж, начнем.

Если мы говорим о глобальных целях, то ключевая глобальная цель РФ была определена еще на консультациях в конце 2021 года. То есть так называемое крупное соглашение, которое бы за РФ закрепляло статус супердержавы, которое давало бы возможность России выйти на глобальный договор сторон о новом фактически разделении мира с одним или двумя, или тремя центрами влияния, одним из которых собиралась быть РФ.

Сплоченное НАТО

Цитата Лаврова о том, что "цель – это ослабление влияния США и НАТО в регионе ". Это одна из первых целей, озвученная еще в конце февраля. Что ж, здорово. Давайте посмотрим, что происходит сейчас. Из-за того, что Украина не сдалась, Украина борется, Украина показывает, что с Россией можно воевать, что мы имеем? С одной стороны, Россия – уже не такая угроза, а с другой – государства, ранее бывшие нейтральными, уже задумываются о том, что верить российским обещаниям или гарантиям не стоит.

Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО. Относительно Финляндии была отдельная джентельменская договоренность, что это государство нейтрально, оно не вступает в НАТО и сотрудничает и с теми, и с теми. В принципе, это была основа финской политики. Так, нейтралитет, но очень вооруженный. Что мы имеем сейчас? Россия говорила о времени подлета к столицам. На минуточку, задайте себе, пожалуйста, вопрос: сколько километров от финской границы, например, до Санкт-Петербурга? И какое время подлета ракеты?

Второй результат – резкое усиление восточного фланга блока НАТО. Это обновление вооружений, создание новых баз, усиление присутствия. Еще один пункт по ослаблению влияния США и НАТО. У НАТО были очень сильные противоречия. Вспомним конфликт между Трампом и Меркель, который фактически был иллюстрацией конфликта между США и Германией, противоречий на уровне США – Франции и тому подобное. Что мы имеем сейчас? Многие противоречия внутри НАТО на фоне российской агрессии против Украины отходят на второй план. Среди них – и отдельное мнение Германии.

Ну и, наконец, если говорить об ослаблении, то есть такая вещь, как работа изнутри. То есть твои лоббисты, дружественные партии, которые проводят нужную тебе политику. Попытайтесь задать себе вопрос: стали ли сильнее или слабее лоббисты РФ в странах НАТО? Ну, например, в Германии и Франции, в частности, где они особенно сильны?

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"Цементирование" власти в Украине

Далее переходим к внутриукраинскому блоку. Большие и "благородные" цели (России – 24 канал), которые предполагают, что в Украине будет новая власть. Смотрим, при каких условиях и когда ставилась эта цель.

Итак, ситуация конца 2021 года. Зеленский подошел к началу войны в состоянии стабилизации своего рейтинга на уровне 23 – 25%. Это часть ядра поддержки Зеленского. Но имелись конфликты с ключевыми группами поддержки. То есть, конфликт с малым бизнесом, резкое политическое противостояние с Порошенко и одновременно с Медведчуком, конфликты с олигархами, причем практически со всеми. То есть назревала большая война всех против всех.

Причем, учитывая, что у олигархических групп под контролем были медиа, то в таком случае судьба Зеленского была бы, мягко говоря, незавидной. Фактически решались вопросы о том, как перераспределить властные полномочия, де-факто не изменяя Конституцию или как свергнуть Зеленского и его "слуг" уже в 2023 году. При этом условно пророссийские партии, та же ОПЗЖ, Медведчук, у них были шансы усилить свои позиции.

Что получили в итоге? Где Медведчук? Порошенко пытается пиариться, но мягко говоря, немного неудачно. Рейтинг Зеленского явно больше 80%. И произошла мобилизация населения. Какая смена власти? Тоже не получилось.

Украина вооружилась на века

Идем дальше. Демилитаризация Украины . Нейтрализация военного потенциала. Так, в Украине состоялась реформа армии, Украина несколько усилилась. Но что мы имеем сегодня? Если мы говорим о том, что происходит с точки зрения передачи вооружений украинской армии, у нас есть передача тяжелого вооружения даже от той же Германии. Я уже не говорю о Финляндии, странах Балтии, Польше, Румынии, Чехии, Франции, Британии, США. То есть, военный потенциал усилился.

Далее – крупный военторг как российской армии. Еще раз напомню, что затрофеенного российского вооружения больше (по танкам, бронемашинам), чем потерянного Украиной. То есть, военный потенциал Украины по этим направлениям существенно вырос.

И еще маленькое "но" – оружие на руках населения. Очевидно, это не демилитаризация. На самом деле, Украина превращается в милитаристское государство, и это, в принципе, осознанный выбор. И таким это государство останется – нравится это РФ или нет. Потому что это вопрос выживания Украины. Потому что когда твой сосед в программной статье на РИА Новости пишет, что тебя надо уничтожить, запретить само название Украина, то ты либо вооружаешься, либо…

Но результат российской политики (еще раз говорю – это будет независимо от результатов войны) – демилитаризация как-то не получилась от слова совсем.

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С "денацификацией" тоже не сложилось

Следующая цель, которая озвучивалась на крайнем этапе – "денацификация", сделать из украинцев друзей России. Смотрим сейчас, что происходит.

Еще в конце 2021 года, если бы меня спросили, в каких городах РФ теоретически может иметь поддержку, свою базу, голоса для условно пророссийских партий, я назвал бы Харьков, Одессу, Кривой Рог и тому подобное. Относительно Харькова, как говорится, это грустная песня для россиян – их там убивают. Одесса – хочу напомнить слова Труханова. О крейсере "Москва" вспоминать не будем. Кривой Рог – Вилкул. До чего же был пророссийский политик! До чего же его реально считали чуть ли не проводником "русского мира". И Вилкул, который посылает Царева вслед за русским кораблем и говорит, что мы будем бороться, – мягко говоря, это интересно.

"Денацификация". Любимая фраза украинцев "Русский корабль, иди на х**". Тоже сюда же. Далее – песня про "калину, яка похилилася". Это отрывок из гимна Сечевых стрелков, тех самых, которые во время Первой мировой войны воевали против российской империи.

Мова вместо "языка"

В конце концов, русскоязычные, то, что по городам замечаю, пытаются говорить по-украински. Русский язык, конечно, после войны не исчезнет. Он останется в регионах, где говорят по-русски, он останется в общении. Но, простите, это будет украинский русский.

Вот то, что в 2014 году начало происходить в Одессе. Что одесская русская культура, как ее называли, она не имеет никакого отношения к современной России. Вот этот процесс наберет просто колоссальную скорость, колоссальную мощь. Потому что отождествлять себя с РФ мало кому захочется. Даже в тех же русскоязычных регионах.

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Потому что, извиняюсь, Сумы – русскоязычный город, который разбомбили, Харьков разбомбили. Запорожье, Одесса, Николаев – вы верите, что там будут любить россиян? Смешно. Вот "денацификация" как-то тоже не совсем получилась.

Получается, что как раз-таки граница условного "русского мира" или хотя бы каких-то условных симпатий к "русскому миру" – она очень отвлекается на восток. И очень вероятно, что по результатам войны она отодвинется на границы Украины.

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