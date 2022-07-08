Путин всерьез рассматривает общую мобилизацию, – Гудков

В россии уже чаще поднимают вопросы по общей мобилизации, ведь ВСУ массово уничтожают оккупантов. То есть ресурсы, которые бросил путин в бой, закончились.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Но, по его словам, это не значит, что у путина больше нет ресурсов, потому что денег у него еще много.

К теме путин не отказывается от открытой мобилизации в россии, – Гудков

Он говорит, что в россии сейчас мобилизована часть военно-промышленного комплекса для круглосуточного производства вооружения. Поэтому пока потенциал российской армии большой.

путину удалось мобилизовать примерно 180 тысяч военных за счет денег, это просто наемники на войну против Украины. Но это не так качественно подготовленная армия, они плохо обучены, а их оружие хуже западного, хоть его и много,

– заявил Гудков.

Но, по его мнению, путин понимает, что ресурсы этой армии исчерпаны. "Он пытается сейчас со страшной силой стрелять ракетами по разным городам и объектам Украины, чтобы заставить народ обратиться к власти", – ответил он.

Оппозиционер говорит, что путин говорит об общей мобилизации, об этом известно по слухам вокруг кремля.

То есть он всерьез рассматривает всеобщую мобилизацию, гипотетически он может призвать 300 тысяч человек. Но я не уверен, хватит ли на всех оружия,

– заметил Гудков.

По его словам, такую возможность путин рассматривает, потому что ему нужно что-то выдать за "победу". Ибо если путин что-то не выдаст за "победу над всем миром" под его руководством, то ему конец, и он это понимает.

Гудков говорит, что путин ракетными атаками пытается заставить Украину сесть за стол переговоров, чтобы что-то выторговать и выдать это за победу. Этот план путина очевиден всем.

К слову, ранее издания Bloomberg обнародовали причину, почему путин не хочет объявлять открытую мобилизацию. Якобы это будет означать публичное признание войны, которая не идет "по плану". А это будет отрицать парадигму, которую выстраивает российская пропаганда.

Вы могли пропустить – Зеленский назвал условия для окончания войны в 2022 году: видео