Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в России переоценивают преимущества "Орешника". Также Владимир Зеленский заявил, что большинство компаний, которые привлечены к производству "Орешника", не находятся под санкциями. По словам президента, Украина это исправит.

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Причиняет особую беду

Свитан подчеркнул, что для Украины гораздо опаснее ракета "Искандер", которая имеет боевую часть весом полтонны, дальность – 500 километров и отличную систему наведения.

Россияне, по словам военного эксперта, усовершенствовали "Искандер" и довели его до довольно серьезной баллистической ракеты малой дальности, с которой очень сложно бороться из-за подлетного времени – она летит 3 – 4 минуты. Также эту ракету тружно перехватить из-за дефицита в Украине соответствующих средств.

Особую беду вызывает "Искандер" с кассетной боевой частью. Именно "Искандером-М" враг ударил по украинскому тренировочному полигону на Юге 22 июня,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

В то же время как отметил летчик-инструктор, чтобы "Искандер" не наносил ударов по украинским полигонам, их нужно вынести на дальность более 500 километров – за линию боевого радиуса этой опасной ракеты.

Обратите внимание! Россияне впервые применили ракету "Орешник" 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру.

Однако "Орешник" может принести гораздо меньше проблем, чем кассетный или фугасный "Искандер".

Путин, как дурень со ступой, носится с "Орешником" и не знает куда его деть. То его сворачивает, то разворачивает. Сейчас у него очередное развертывание,

– подчеркнул Роман Свитан.

"Орешник", по его мнению, – производная от ракет "Тополь-М" и "Ярс". Эти ракеты гораздо лучше и опаснее "Орешника" и выполняют более мощные задачи, в частности, "Ярс", который имеет разделяющуюся боеголовку.

Россияне взяли одну разгонную ступень, создали ракету якобы средней дальности, дотянув ее до 5,5 тысяч километров в одном из испытаний и теперь, по словам военного эксперта, не знают, что делать с "Орешником".

Напомним, что Путин уже второй раз в течение года отметил о запуске серийного производства "Орешника". На этот раз он сделал такое заявление во время встречи с выпускниками российских военных вузов. Он назвал "Орешник" "новейшей" ракетой, которая "хорошо себя показала в боевых условиях".