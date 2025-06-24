Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що в Росії переоцінюють переваги "Орешника". Також Володимир Зеленський заявив, що більшість компаній, які залучені до виробництва "Орешника", не перебувають під санкціями. За словами президента, Україна це виправить.

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Спричиняє особливу біду

Світан підкреслив, що для України набагато небезпечнішою є ракета "Іскандер", яка має бойову частину вагою пів тонни, дальність – 500 кілометрів та відмінну систему наведення.

Росіяни, за словами військового експерта, удосконалили "Іскандер" та довели його до доволі серйозної балістичної ракети малої дальності, з якою дуже складно боротися через підльотний час – вона летить 3 – 4 хвилини. Також цю ракету важко перехопити через дефіцит в Україні відповідних засобів.

Особливу біду спричиняє "Іскандер" з касетною бойовою частиною. Саме "Іскандером-М" ворог уразив по українському тренувальному полігоні на Півдні 22 червня,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Водночас як відзначив льотчик-інструктор, щоб "Іскандер" не завдавав ударів по українських полігонах, їх потрібно винести на дальність понад 500 кілометрів – за лінію бойового радіуса цієї небезпечної ракети.

Зверніть увагу! Росіяни вперше застосували ракету "Орешник" 21 листопада 2024 року під час удару по Дніпру.

Проте "Орешник" може завдати набагато менше проблем, ніж касетного або фугасного "Іскандера".

Путін, як дурень зі ступою, носиться з "Орешником" і не знає куди його діти. То його звертає, то розгортає. Зараз у нього чергове розгортання,

– підкреслив Роман Світан.

"Орешник", на його думку, – похідна від ракет "Тополь-М" та "Ярс". Ці ракети набагато кращі та небезпечніші за "Орешник" та виконують потужніші завдання, зокрема, "Ярс", який має боєголовку, що розділяється.

Росіяни взяли одну розгінну ступінь, створили ракету нібито середньої дальності, дотягнувши її до 5,5 тисяч кілометрів в одному з випробувань і тепер, за словами військового експерта, не знають, що робити з "Орешником".

Нагадаємо, що Путін вже вдруге впродовж року наголосив про запуск серійного виробництва "Орешника". Цього разу він зробив таку заяву під час зустрічі з випускниками російських військових вишів. Він назвав "Орешник" "новітньою" ракетою, яка "добре себе показала в бойових умовах".