Стверджується, що деякі із них знехтували безпекою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Сухопутних військ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

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Майже весь особовий склад перебував в укриттях

У Генштабі зазначали, що завдяки вчасно вжитим заходам безпеки після оголошення повітряної тривоги вдалося уникнути значних втрат серед особового складу.

Майже всі військовослужбовці ще за кілька хвилин до удару були розосереджені і перебували в укриттях.

На жаль, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки. Більшість з них якраз виявилися постраждалими,

– Віталій Саранцев.

Наразі відомо про 3 загиблих військовослужбовців, ще 14 дістали поранення.

Нагадаємо, що росіяни уже не вперше атакують полігони. Попередній такий випадок стався 1 червня.

Тоді внаслідок обстрілу загинули 12 людей, ще 60 – постраждали.