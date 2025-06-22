Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева для УНН.

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Чим росіяни атакували полігон

За попередньою інформацією, російська армія могла спрямувати на українських військовослужбовців ракету "Іскандер-М".

Довідково. Точні дані щодо швидкості "Іскандер-М" не розголошуються, але експерти вважають, що вона гіперзвукова. Ця ракета має покращену систему керування, що забезпечує високу точність удару. Окрім того, "Іскандер-М" має більшу маневровість і може ухилитися від систем ППО.

Зазначається, що атака була здійснена на тимчасовий полігон – постійних занять там не проводили. Цього дня військові якраз прибули на спеціалізовані тренування.

Це був не постійний, а тимчасовий тренувальний полігон. Військові на ньому не живуть, а просто прибувають для виконання певних навчальних завдань,

– розповів Віталій Саранцев.

Нагадаємо, що унаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці. Завдяки відпрацьованим заходам безпеки після отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути значних втрат особового складу.