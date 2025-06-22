Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева для УНН.

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Чем россияне атаковали полигон

По предварительной информации, российская армия могла направить на украинских военнослужащих ракету "Искандер-М".

Справочно. Точные данные о скорости "Искандер-М" не разглашаются, но эксперты считают, что она гиперзвуковая. Эта ракета имеет улучшенную систему управления, что обеспечивает высокую точность удара. Кроме того, "Искандер-М" имеет большую маневренность и может уклониться от систем ПВО.

Отмечается, что атака была осуществлена на временный полигон – постоянных занятий там не проводили. В этот день военные как раз прибыли на специализированные тренировки.

Это был не постоянный, а временный тренировочный полигон. Военные на нем не живут, а просто прибывают для выполнения определенных учебных задач,

– рассказал Виталий Саранцев.

Напомним, что в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Благодаря отработанным мерам безопасности после получения сигнала воздушной тревоги удалось избежать значительных потерь личного состава.