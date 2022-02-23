Как одолеть кремлевского демона

Хотя Путин правильно понимает ситуацию – он боится даже окружения. Требует от них громогласно заявлять о своей лояльности. Но дискуссия с Нарышкиным хорошо показывает, что все очень плохо у Путина и вокруг него.

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Никакие санкции не повлияют на Путина – лишь эмбарго. Путин заинтересован в истерике войны. Он так привлекает к себе внимание – мировой лидер, с ним советуются и общаются. Ситуация начнет исправляться тогда, когда с ним перестанут советоваться, общаться и когда будет введено эмбарго.

Новый Хусейн

Так же, как с Саддамом Хусейном: был момент, когда с ним разговаривали, а потом вдруг поняли, что он недоговороспособен, что он сумасшедший, что принимает решение об оккупации соседних государств.

Ну, абсолютно похожая ситуация. О чем с ним говорить? О чем говорить с Милошевичем, который занимается этническими чистками, раздает приказы об уничтожении народа?

Путин сознает, что может оказаться на скамье подсудимых / Фото LexInform

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Только Гаага, только суд. В суде отвечать на вопросы – пожалуйста. То же самое с Путиным: он понимает, что дело идет к этому, и очень нервничает.

Ну, признал "независимость" (оккупированных территорий Донбасса – 24 канал). Это еще одна статья, Еще одна строчка к перечню преступлений путинского режима. Ему этого хочется – пусть получает.

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