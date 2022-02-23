Как одолеть кремлевского демона
Хотя Путин правильно понимает ситуацию – он боится даже окружения. Требует от них громогласно заявлять о своей лояльности. Но дискуссия с Нарышкиным хорошо показывает, что все очень плохо у Путина и вокруг него.
К теме Гаага – не для него: каким будет конец Путина
Никакие санкции не повлияют на Путина – лишь эмбарго. Путин заинтересован в истерике войны. Он так привлекает к себе внимание – мировой лидер, с ним советуются и общаются. Ситуация начнет исправляться тогда, когда с ним перестанут советоваться, общаться и когда будет введено эмбарго.
Новый Хусейн
Так же, как с Саддамом Хусейном: был момент, когда с ним разговаривали, а потом вдруг поняли, что он недоговороспособен, что он сумасшедший, что принимает решение об оккупации соседних государств.
Ну, абсолютно похожая ситуация. О чем с ним говорить? О чем говорить с Милошевичем, который занимается этническими чистками, раздает приказы об уничтожении народа?
Путин сознает, что может оказаться на скамье подсудимых / Фото LexInform
Интересно О каких долгах России забыл Путин, выставив счет Украине
Ну, признал "независимость" (оккупированных территорий Донбасса – 24 канал). Это еще одна статья, Еще одна строчка к перечню преступлений путинского режима. Ему этого хочется – пусть получает.
Может вас заинтересовать – блог Печия о том, как Путин вынужден отползать после решения по боевикам: смотрите видео