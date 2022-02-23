Як здолати кремлівського демона

Хоча Путін правильно розуміє ситуацію – він боїться навіть оточення. Вимагає від них гучно заявляти про свою лояльність. Але дискусія з Наришкіним гарно показує, що все дуже погано у Путіна та навколо нього.

До теми Гаага – не для нього: яким буде кінець Путіна

Жодні санкції не вплинуть на Путіна – лише ембарго. Путін зацікавлений в істериці війни. Він так привертає до себе увагу – світовий лідер, із ним радяться та спілкуються. Ситуація почне виправлятися тоді, коли з ним перестануть радитись, спілкуватися та коли буде введено ембарго.

Новий Хусейн

Так само, як із Саддамом Хусейном: був момент, коли з ним розмовляли, а потім раптом зрозуміли, що він недоговороспроможний, що він божевільний, що ухвалює рішення про окупацію сусідніх держав.

Ну, абсолютно схожа ситуація. Про що з ним говорити? Про що говорити з Мілошевичем, котрий займається етнічними чистками, роздає накази про знищення народу?



Путін свідомий того, що може опинитися на лаві підсудних / Фото LexInform

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Лише Гаага, лише суд. У суді відповідати на запитання – будь ласка. Те саме з Путіним: він розуміє, що справа йде до цього, і дуже нервує.

Ну, визнав "незалежність" (окупованих територій Донбасу – 24 канал). Це ще одна стаття, ще один рядок до переліку злочинів путінського режиму. Йому цього хочеться – нехай отримує.

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