Дал ли что-то Путину визит к Кадырову: руководитель ЦПД указал на важные детали

После начала украинской операция в Курской области Путин посещал Чечню и Северную Осетию, встречался с Рамзаном Кадыровым. Глава ЦПД указал на важные аспекты, связанные с этой поездкой

Именно 20 августа Путин был в небольшом турне на Кавказе. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию. По его словам понятно, что соответствующая встреча была нужна больше Путину, чем Кадырову.

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Путин не добился "больших побед" на Курщине

Как отметил эксперт, впервые за 11 лет Путин побывал в Чечне, очевидно, осознавая, что у Кадырова есть значительный инструмент власти. Вероятно, главарь Кремля рассчитывал именно военную поддержку со стороны Кадырова, но не так произошло, как думалось.

Кадыров зарабатывает на путинском режиме, но он показал, что он не будет вписывать значительную часть своей армии – собственно, ахматовской армии – в провал ФСБ на границе в Курской области,

– заявил Коваленко.

По словам главы ЦПД, спецподразделение "Ахмат", подконтрольное Кадырову, в нужный момент отошло с Курщины, решив не идти на смерть за интересы и кресло Бортникова, возглавляющего ФСБ.

После того как "Ахмат" не задействовал значительные ресурсы на Курщине, Путин поехал к Кадырову. Или что-то изменилось с тех пор... Нужно спрашивать у разведки, увеличилось ли количество ахматовцев. Но по крайней мере "больших побед" там не появилось.

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Ранее политический аналитик Ольга Курносова уверяла, что отношения между Путиным и Кадыровым не являются дружескими. Вероятно, глава Чечни только делает вид преданности. Эксперт также предполагала, что поездка главаря Кремля могла быть связана с ситуацией на Курщине.