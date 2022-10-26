Забыл выпить таблетки: Путин запутался в цифрах и наговорил глупостей президенту Гвинеи-Бисау

Президент России встретился с главой Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. И мы бы даже внимания не обратили на этот визит, если бы не очередной ляп диктатора из Кремля.

Он или еще раз забыл выпить лекарство, или у Путина традиционный сбой системы. Ведь глава России неплохо так промахнулся с цифрами, которые так пафосно озвучивал во время встречи, передает 24 канал со ссылкой на РосСМИ.

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У Путина свое летоисчисление

Президент России во время вводной части решил похвастаться продолжительностью дипломатических отношений с Гвинеей-Бисау. Мол, в 2023 году будет отмечаться 55-летний юбилей сотрудничества обоих государств.

А теперь есть одно "но". Гвинея-Бисау провозгласила свою независимость от Португалии 24 сентября 1973 года. То есть в 2023 году можно будет отмечать разве что 50-летие этого момента. А вот признали ее независимой вообще 10 сентября 1974 года. Путин или страны перепутал, или счет в его голове начал уверенно сыпаться.

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Где расположена Гвинея-Бисау Это республика, расположенная на западе Африки. Она граничит на севере с Сенегалом, а на востоке и юго-востоке – Гвинеей. На юго-западе же государство омывает Атлантический океан.

Источник: Википедия.

Здоровье Путина подкачало

Во время встречи с президентом Гвинеи-Басау можно заметить, что Путин все больше напоминает мем о Гарольде, скрывающем боль. Диктатор из Кремля пытается притворно улыбаться, но кашель, сопровождающий едва ли не каждое его слово, демонстрирует, что с ним далеко не все хорошо.

Да и журналисты заявили, что состояние здоровья Путина значительно ухудшилось. Его не только беспокоят приступы кашля, но и постоянная тошнота и отсутствие аппетита. Все это, говорят источники, связано с приемом лекарства и специфической диетой, которую ему составили на фоне лечения от онкологии.

Известно, что за последние месяцы диктатор на 8 килограммов похудел. Как отмечают журналисты, окружение президента переживает. Ведь его внешнее состояние и постоянный кашель будут восприниматься как признак того, что состояние здоровья диктатора значительно ухудшилось.

Напомним, что о проблемах со здоровьем у Путина говорят в течение длительного промежутка времени. Есть также мнения, что диктатор вообще умер, а вместо него на всех публичных мероприятиях появляются двойники.

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