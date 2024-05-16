Стоит понимать, что когда говорим о Китае, то здесь нет места ситуативным или случайным вещам. Такое мнение 24 Каналу высказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что это, вероятно, не последняя встреча Путина и Си Цзиньпина.

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Запад пытается сдерживать Китай

О том, что Путин посетит Китай было известно еще в начале 2024 года. Кроме этого, они общались еще несколько раз и, возможно, Россия будет принимать саммит лидерства БРИКС.

Но именно этот визит является критическим, потому что сейчас в критическом моменте находится геополитика по поводу российской войни в Украине. Многие ожидают, что давление на Китай, сдерживание КНР со стороны демократий, заставят КНР предоставить России указание прекратить войну,

– рассказал Артур Харитонов.

Но пока рано говорить о выводах встречи Путина и Си Цзиньпина. Их результаты мы увидим уже в ближайшее время, в том числе и на саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии. Тогда станет понятной, какова позиция Пекина, что он предлагает и вообще прибудет ли на конференцию.

По этому поводу уже есть много прогнозов, а саммит мира называют важным событием для отсчета. Также вполне вероятно, что Путин получит определенные распоряжения от президента Китая.

Какие указания может получить Путин в Пекине

Уже сейчас можно утверждать, что формат взаимоотношений России и Китая приобрел "вассальных" отношений. Это подтверждают даже западные лидеры, а первым об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Страна-агрессор уже давно находится под внешним управлением Китая.

Государственный департамент США рассматривает любые успехи России на линии фронта ответственностью Китая. Ведь 90% микроэлектроники для их оружия идет из КНР, 70% станков из КНР. Огромная торговля, а теперь они еще и анонсируют углубление отношений,

– подчеркнул Харитонов.

Россия критически зависима от Пекина, поэтому продолжение войны также есть ответственность Китая. Более того, Артур Харитонов вспомнил, как в 2022 году Си Цзиньпин санкционировал российское вторжение в Украину, ведь в этот момент проходила Олимпиада в Пекине.

"Остается вопросом, какие указания Си будет давать Путину, потому что именно Си принимает все решения. Например, если он прекратит критическую торговлю с Россией, она не сможет вести боевые действия. Также есть предоставление финансовой помощи, существуют разные отрасли: от развития российской молодежи до российского космоса, поэтому можно говорить обо всем, что угодно. Везде есть КНР и везде есть зависимость России", – подытожил Артур Харитонов.

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