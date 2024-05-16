Варто розуміти, що коли говоримо про Китай, то тут немає місця ситуативним чи випадковим речам. Таку думку 24 Каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що це, ймовірно, не остання зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна.

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Захід намагається стримувати Китай

Про те, що Путін відвідає Китай було відомо ще на початку 2024 року. Крім цього, вони спілкувалися ще декілька разів й, можливо, Росія прийматиме саміт лідерства БРІКС.

Але саме цей візит є критичним, бо зараз у критичному моменті перебуває геополітика щодо російської війни в Україні. Багато хто очікує, що тиск на Китай, стримування КНР з боку демократій, змусять КНР надати Росії вказівку припинити війну,

– розповів Артур Харитонов.

Але наразі зарано говорити про висновки зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Їхні результати ми побачимо уже найближчим часом, зокрема й на саміті миру, який у червні відбудеться у Швейцарії. Тоді стане зрозумілою, якою є позиція Пекіна, що він пропонує та чи взагалі прибуде на конференцію.

Щодо цього уже є багато прогнозів, а саміт миру називають важливою подією для відліку. Також цілком ймовірно, що Путін отримає певні розпорядження від президента Китаю.

Які вказівки може отримати Путін у Пекіні

Уже зараз можна стверджувати, що формат взаємин Росії та Китаю набув "васальних" відносин. Це підтверджують навіть західні лідери, а найпершим про це сказав президент Франції Еммануель Макрон. Країна-агресорка вже давно перебуває під зовнішнім управлінням Китаю.

Державний департамент США розглядає будь-які успіхи Росії на лінії фронту відповідальністю Китаю. Адже 90% мікроелектроніки для їхньої зброї йде з КНР, 70% верстатів з КНР. Величезна торгівля, а тепер вони ще й анонсують поглиблення відносин,

– підкреслив Харитонов.

Росія критично залежна від Пекіна, тому продовження війни також є відповідальність Китаю. Ба більше, Артур Харитонов згадав, як у 2022 році Сі Цзіньпін санкціонував російське вторгнення в Україну, адже в цей момент відбувалася Олімпіада в Пекіні.

"Залишається питанням, які вказівки Сі даватиме Путіну, тому що саме Сі ухвалює всі рішення. Наприклад, якщо він припинить критичну торгівлю з Росією, вона не зможе вести бойові дії. Також є надання фінансової допомоги, існують різні галузі: від розвитку російської молоді до російського космосу, тому можна говорити про все, що завгодно. Усюди є КНР і всюди є залежність Росії", – підсумував Артур Харитонов.

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