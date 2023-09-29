Об этом сообщают российские СМИ. Этот "закон" вступил в силу с момента его подписания, то есть 28 сентября, передает 24 Канал.

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Путин принял новый "праздничный закон"

В этом законе указано, что "памятная дата" посвящена годовщине подписания псевдодоговоров о вхождении террористических группировок ЛНР, ДНР, а также временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской области в состав страны-агрессорки.

Там также отмечено, что так называемое воссоединение оккупированных украинских областей с Россией основано на "исторической общности народов, проживающих на этих территориях", и якобы является результатом "волеизъявления миллионов людей".

Обратите внимание! Путин 30 сентября 2022 года официально подписал "соглашения об интеграции" захваченных территорий в Россию. Эта декларация предоставляет гражданство страны-агрессорки жителям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России одобрил этот комплексный пакет документов, а Госдума и Радфед впоследствии их "ратифицировали".

В Британии высмеяли "праздник оккупации" Путина

Министерство обороны Великобритании 28 сентября в соцсети Х, ранее известной как твиттер, высмеяло внедрение страной-агрессоркой "праздники оккупации" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В частности, британское Минобороны опубликовало видео с перекати-полем и поинтересовались, сколько стран за год публично признали результаты "референдумов" России на временно захваченных и оккупированных территориях.

В Минобороны Британии высмеяли "праздник" Путина / Видео Минобороны Британии из соцсети Х

Напоследок в министерстве подчеркнули, что весь мир, кроме Северной Кореи и Сирии, не признает фиктивных "референдумов" и поддерживает Украину вместе с ее территориальной целостностью.

В Москве также пройдет "праздничный митинг", куда водят россиян

Российские СМИ также отмечают, что на Красной площади в Москве 29 сентября состоится концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Он будет проходить под лозунгом "Одна страна, одна семья, одна Россия", напоминающая лозунги времен Адольфа Гитлера, в частности "Один народ, один рейх, один фюрер".

Стоит отметить, что это уже четвертый провоенный митинг-концерт с начала российского вторжения в Украину. На трех предыдущих вживую выступал Путин и его приспешники звезды-пропагандисты.

В то же время, по словам очевидцев, москвичи особого желания не проявляют на этом "шабаше", поэтому массовку и их поддержку планируют обеспечить искусственно. В частности, организаторы завозят людей из области, принудительно заставляют уходить бюджетников и студентов, которых "подкупают" возможностью послушать песни кремлевских шутов, а также нанимают "актеров".

Исполнение роли "фаната Путина" оценивают в 600 рублей, то есть 225 гривен, а примерить ее на себя могут все желающие в возрасте до 35 лет.