Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей "закон" набув чинності з моменту його підписання, тобто 28 вересня, передає 24 Канал.

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Путін ухвалив новий "святковий закон"

У цьому законі вказано, що "пам'ятна дата" присвячена річниці підписання псевдодоговорів про входження терористичних угруповань "ЛНР", "ДНР", а також тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької області до складу країни-агресорки.

Там також зазначено, що так зване возз'єднання окупованих українських областей із Росією засноване на "історичній спільності народів, які проживають на цих територіях", і нібито є результатом "волевиявлення мільйонів людей".

Зверніть увагу! Путін 30 вересня 2022 року офіційно підписав "угоди про інтеграцію" захоплених територій до Росії. Ця декларація надає громадянство країни-агресорки жителям Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Конституційний суд Росії схвалив цей комплексний пакет документів, а Держдума і Радфед згодом їх "ратифікували".

У Британії висміяли "свято окупації" Путіна

Міністерство оборони Великої Британії 28 вересня у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, висміяло впровадження країною-агресоркою "свята окупації" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Зокрема, британське Міноборони опублікувало відео з перекотиполем та поцікавилися, скільки країн протягом року публічно визнали результати "референдумів" Росії на тимчасово захоплених та окупованих територіях.

У Міноборони Британії висміяли "свято" Путіна / Відео Міноборони Британії із соцмережі Х

Наостанок у міністерстві наголосили, що весь світ, крім Північної Кореї та Сирії, не визнає фіктивних "референдумів" та підтримує Україну, разом з її територіальною цілісністю.

У Москви також пройде "святковий мітинг", куди заженуть росіян

Російські ЗМІ також зазначають, що на Красній площі у Москві 29 вересня відбудеться концерт на честь роковин анексії українських територій. Він проходитиме під гаслом "Одна країна, одна сім'я, одна Росія", що нагадує гасла часів Адольфа Гітлера, зокрема, "Один народ, один рейх, один фюрер".

Варто зазначити, що це буде вже четвертий провоєнний мітинг-концерт із початку російського вторгнення в Україну. На трьох попередніх наживо виступав Путін і його посіпаки зірки-пропагандисти.

Водночас, за словами очевидців, москвичі особливого бажання не виявляють йти на цей "шабаш", тому масовку та їхню підтримку планують забезпечити штучно. Зокрема, організатори завозять людей з області, примусово змушують іти бюджетників та студентів, яких "підкуповують" можливістю послухати пісні кремлівських блазнів, а також наймають "акторів".

Виконання ролі "фаната Путіна" оцінюють у 600 рублів, тобто 225 гривень, а приміряти її на себе можуть усі охочі віком до 35 років.