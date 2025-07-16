Старый КГБист, – Романенко объяснил подход Путина по выбору целей для ударов по Украине

Россияне в ночь на 16 июля нанесли удары по нескольким областям Украины 400 беспилотниками и баллистической ракетой "Искандер-М". Под ударом оказались Кривой Рог, Харьков и Винница, Одесская и Сумская области.

Россияне своими атаками наносят удары по гражданским производствам в Украине, пытаясь разрушить ее экономику. Однако по мнению генерал-лейтенанта в отставке, военного эксперта и основателя фонда "Закроем небо Украины" Игоря Романенко, которое он высказал 24 Каналу, главные цели Кремля прежде всего военные объекты и производства.

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Почему Россия выбирает для ударов только несколько городов в Украине?

Романенко отметил, что в информационном пространстве не афишируется по понятным причинам, то, что россияне наносят удары по нашим аэродромам, предприятиям, которые производят очень нужную технику.

Не известно, точно или нет враг обнаруживает места расположения этих объектов, но как только что-то разведывает, обязательно наносит удары,

– подчеркнул военный эксперт.

Наше военно-политическое руководство, например, сообщает о том, что Украина перешла к стадии масштабирования производства дальнего "Нептуна" или оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".

Это означает, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, что эти производства разворачиваются под землей в определенных местах. И если Владимир Путин наносит удары куда угодно, почему он будет оставлять без внимания эти объекты?

Путин отличается от Дональда Трампа тем, что он читает и анализирует документы, которые ему приносят. Это вице-президент США Джей Ди Вэнс смотрит инстаграм, чтобы понять, что же происходит в Украине. А Путин, как старый КГБист, воспитан проводить именно такую работу,

– пояснил Игорь Романенко.

Соответственно цели для ударов по Украине в Кремле выбираются с подачи военных, спецслужб, которые определяют на текущее время то, что им нужно поразить. Россияне имеют достаточно широкий выбор инструментов, и они работают как на улучшение качества средств нанесения воздушных ударов, так и на увеличение количества. И мы это, по его словам, чувствуем фактически по всей территории Украины.

Однако одновременно накрыть все объекты, которые россияне хотели бы поразить, у них нет возможностей. Поэтому, по мнению военного эксперта, враг концентрируется на двух – трех населенных пунктах во время одной атаки.

Напомним, что в ночь на 16 июля россияне нанесли удары по Кривому Рогу, Харькову, Виннице, а также по Одесской и Сумской областях. Оккупанты атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" и 400 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Благодаря работе украинской авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ, беспилотным системам и мобильным огневым группам было сбито 198 вражеских "Шахедов" и других беспилотников. 145 дронов-имитаторов были локально потеряны и обезврежены.

Ракета "Искандер-М" попала по промышленному предприятию в Кривом Роге. В результате атаки несколько районов города остались без света. Кроме того, 57 дронов попали в 12 местах, а обломки беспилотников упали на двух локациях.