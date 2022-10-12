Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Он также отметил, что также следует добавить, что риторика ЕС не слишком категорична.

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Дымов отмечает, что в ЕС не могут засвидетельствовать, что видят подготовку России к использованию ядерного оружия.

"Таким образом, можно отметить, что господин Борель сейчас "жнет плоды" своего неверия. Не зря в Брюсселе есть памятник страусу, который прячет голову в песок", – говорит политолог.

По его словам, в ЕС достаточно часто отворачиваются от кризиса, на который у них нет ответа.

В течение 4 месяцев США нарабатывают протоколы реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия. Также США постоянно проводят переговоры, где предупреждают Россию по поводу катастрофических последствий в случае применения такого оружия,

– добавляет Валерий Дымов.

Публичные заявления о таких переговорах намного важнее, чем сами переговоры.

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