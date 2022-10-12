Про це 24 каналу розповів політогол Валерій Димов. Він також зазначив, що також слід додати, що риторика ЄС не надто категорична.
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Димов зазначає, що в ЄС не можуть засвідчити те, що бачать підготовку Росії до використання ядерної зброї.
"Таким чином, можна зазначити, що пан Борель зараз "жне плоди" своєї невіри. Не дарма у Брюсселі є пам’ятник страусу, який ховає голову у пісок", – каже політолог.
За його словами, у ЄС достатньо часто відвертаються від кризи, на яку ц них немає відповіді.
Впродовж 4 місяців у США напрацьовують протоколи реагування на можливе застосування Росією ядерної зброї. Також США постійно проводять переговори, де попереджають Росію щодо катастрофічних наслідків у разі застосування такої зброї,
– додає Валерій Димов.
Публічні заяви про такі переговори, це набагато важливіше, аніж самі переговори.
Росія масово атакувала Україну ракетами 10-11 жовтня
- Вранці 10 жовтня російські загарбники масовано обстріляли низку українських міст. Відомо, що ворог використав 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136".
- Російські окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х101, Х555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
- В Офісі Президента повідомили, що кількість загиблих зросла до 23 осіб. Ще понад 100 українців зазнали поранень.