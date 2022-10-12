Про це 24 каналу розповів політогол Валерій Димов. Він також зазначив, що також слід додати, що риторика ЄС не надто категорична.

Читайте також США виступають за створення Заходом інтегрованої системи ППО для України

Димов зазначає, що в ЄС не можуть засвідчити те, що бачать підготовку Росії до використання ядерної зброї.

"Таким чином, можна зазначити, що пан Борель зараз "жне плоди" своєї невіри. Не дарма у Брюсселі є пам’ятник страусу, який ховає голову у пісок", – каже політолог.

За його словами, у ЄС достатньо часто відвертаються від кризи, на яку ц них немає відповіді.

Впродовж 4 місяців у США напрацьовують протоколи реагування на можливе застосування Росією ядерної зброї. Також США постійно проводять переговори, де попереджають Росію щодо катастрофічних наслідків у разі застосування такої зброї,

– додає Валерій Димов.

Публічні заяви про такі переговори, це набагато важливіше, аніж самі переговори.

Росія масово атакувала Україну ракетами 10-11 жовтня