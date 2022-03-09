Путин выстроил войну с Украиной на 4 позициях, которые оказались ошибочными
9 марта 2022 , 01:14Читати новину українською
Источник:NPR
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вторжение России в Украину далеко не оправдало ожиданий Владимира Путина.
Также Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 год. Он убежден, что перед началом полномасштабного нападения Путин руководствовался 4 позициями.
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4 ошибочных предположения Путина
Директор ЦРУ сказал, что Путин основывал свою войну на четырех ошибочных предположениях:
- он думал, что Украина слабая,
- он считал, что Европа отвернется и не даст жесткого ответа,
- он думал, что российская экономика готова противостоять санкциям,
- он считал, что российская армия действительно модернизирована и будет эффективно бороться.
Он ошибался по всем пунктам,
– отметил Бернс.
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