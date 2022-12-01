"Должны врасти в российскую реальность": Путин выступил с новыми маразматическими заявлениями о войне

Российский диктатор Владимир Путин выступил на конгрессе молодых учёных. Вместо разговоров о науке, диктатор решил снова наговорить бред о войне.

Новые заявления диктатора цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал. Путин решил поговорить об "интеграции" временно оккупированных территорий в состав России.

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Что там снова наговорил Путин

По словам диктатора, временно оккупированные территории Украины должны "врасти в российскую реальность" и якобы "почувствовать преимущества" от жизни в России. По-видимому, преимуществами жизни в оккупации, фильтрации, отсутствие коммуникации и свободы слова и т.д.

Путин цинично заявил, что жители временно оккупированных территорий якобы "российские", поэтому страна-оккупант должна "интегрировать эти регионы в свое научное поле". Для этого диктатор предлагает проводить "работу с людьми". Языком Кремля это проведение фильтрации и репрессий, устрашение мирных жителей захваченных территорий.

А еще диктатор заявил, что 1 декабря должна завершиться демобилизация студентов на аспирантов с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганской области. Но ни у кого не возникло вопросов, почему их заставили воевать за "русский мир". Да и ввиду того, насколько далек Путин от реальности, это заявление, вероятнее всего, является ложью.

Примечательно, что диктатор решил заявить о необходимости продолжения обучения студентов, вывезенных с правобережья Херсонской области. Однако о поражении в Херсоне Путин решил умолчать и даже ничего не смог придумать для этого. Не то чтобы кто-то в Украине или мире поверил в такие заявления, но ситуация показательна – диктатор предпочитает вообще обходить тему поражения на Херсонщине как и то, что оккупанты с левого берега ежедневно атакуют жилые кварталы города.

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