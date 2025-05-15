Такое мнение 24 Канала высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что во время ночного выступления диктатора 11 мая 2025 года было видно, как он переживал и не понимал, что говорить своим сторонникам. Есть интересный момент, на который стоит обратить внимание.

Смотрите также Десятки тысяч дронов, БТРы Patria и давление на Россию: как Латвия помогает Украине

"Показательно, когда Путин выступал в Москве, то у него часть текста была написана ручкой. Это означает, что они впопыхах это все расписывали, ведь не ожидали такого выступления от европейских лидеров", – сказал политический эксперт.

В чем слабость Путина

Европейские лидеры начали вести конкретные дискуссии о перемирии, чтобы или способствовать прекращению огня на территории Украины, или же доказать, что Путин на самом деле не желает мира, а лишь затягивает время для своей выгоды.

Андрей Городницкий предположил, что россияне испугались такой жесткой позиции, и именно поэтому кремлевский диктатор выступил в ответ на это с собственным, но не до конца продуманным, предложением.

Это хороший фактор, ведь означает, что у них (россиян – 24 Канал) нет стратегии и реальной аналитической базы. Путин не знал как прокомментировать претензии европейцев в его сторону. Это означает, что они даже в медийной кампании понемногу "сдуваются",

– сказал он.

У Кремля, вероятно, уменьшаются возможности для маневра, что может привести к прекращению огня. Городницкий отметил, что Россия сейчас в трудном положении, ведь у нее нет достаточно большой поддержки, как бы оккупантам этого хотелось.

Путин может попытаться добиться ослабления санкций в обмен на что-то, однако, по мнению политического эксперта, Западу невыгодно возвращать мощности России, ведь там должны понимать, что это может привести к повторной агрессии россиян. Говорится не только об угрозе для Украины, но и для всей Европы.

К слову, ведущая 24 Канала Андриана Кучер сообщила, что Владимир Зеленский прибыл в Турцию для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить возможность переговоров с Россией. В то же время Кремль направил в Стамбул делегацию из четырех человек вместо Путина, что свидетельствует о незаинтересованности России в реальном мирном процессе. Кучер отметила, что на Западе это заметили.