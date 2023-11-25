На самом деле Путин хочет паузы в войне, чтобы отдохнуть, восстановить силы и начать новую фазу войны, в частности, против страны Европы также. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
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"Путин хочет отдохнуть"
Ольга Романова отметила, что речь Путина направлена на то, чтобы кто-то поверил в то, что якобы он – "голубь мира". Диктатору нужна пауза в преддверии президентских выборов в России, чтобы потом ударить с новой силой.
Путин хочет одного. Он будто говорит: "Дайте мне отдохнуть, чтобы я пошел на Берлин, Париж, Варшаву, Прагу. Дайте мне перерыв, потому что у меня выборы. Пока я отдыхаю, сделайте свои ракеты, самолеты и проведем новый раунд",
– считает она.
Романова о заявлениях Путина во время саммита G20: смотрите видео
Путин выступил на саммите G20: главное
- Владимир Путин принял участие в саммите G20. Диктатор еще раз поразил своим циничным выступлением. В частности, он начал оправдывать полномасштабное вторжение и обвинил Украину, которая "отказалась от переговоров", в то время как Россия якобы "готова к мирным переговорам". Кроме того, российский диктатор назвал войну "трагедией, которую нужно прекратить".
- Путин говорил о якобы "лицемерии" стран Запада, осуждающих вторжение России в Украину, хотя на события в Секторе Газы "реагируют по-другому". Он сказал, что западные страны "шокированы российским вторжением", хотя якобы должны быть шокированы "кровавым Евромайданом 2014 года". Уже традиционно диктатор обвинил Украину в якобы "развязывании войны против собственного народа на Донбассе".
- Аналитики ISW проанализировали выступление российского диктатора на саммите G20. Путин в очередной раз начал проталкивать риторику относительно переговоров с условиями, выгодными Кремлю. Кроме того, он надеялся, что война между Израилем и ХАМАС отвлечет от оказания западной военной помощи Украине.
- В Институте изучения войны констатировали, что нет никаких признаков того, что Путин изменился. Преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем.
- Отметим, что президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин отказались присутствовать на саммите "Большой двадцатки".