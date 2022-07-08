путин выступил за сравнение в статусе российских оккупантов и боевиков квазиреспублик

владимир путин не скрывает, что боевики "ДНР" и "ЛНР" – это российская армия. Диктатор объявил, что готов приравнять статус боевиков квазиреспублик к российским военным.

Как сообщают российские СМИ, об этом путин заявил в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

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Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать,

– заявил Путин.

При этом он добавил, что подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.

Последние заявления диктатора

путин сегодня также сказал, что россия еще "серьезно пока ничего не начинала", и если Запад хочет победить российскую армию на поле боя, то может попробовать.

В конце июня диктатор сказал, что россия и дальше будет "развивать и укреплять" свою армию.

Впрочем, статистика потерь говорит совсем другое по состоянию на 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.

21 февраля пути признали боевиков на Донбассе, а уже через 3 дня начали полномасштабное вторжение в Украину.

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