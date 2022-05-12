Путин забьет последний гвоздь в гроб этой империи, – Мусиенко оценил вступление Финляндии в НАТО

В России заявили, что вступление Финляндии в НАТО будет угрожать их государству. Однако именно российские власти своей агрессивной политикой и непутевыми действиями сделали все, чтобы это произошло.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Сопротивление украинского народа во время войны показало, что Россию можно сдерживать.

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После этого в НАТО начали с меньшими опасениями смотреть на угрозы России и заговорили о вступлении Финляндии в Альянс.

Путин является правителем, который забьет последний гвоздь в гроб этой империи. Если они будут так продолжать, то это понятно,

– отметил военный эксперт.

Чем расширение НАТО чревато для России

По словам Мусиенко, если говорить о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции, это может в будущем отрезать Россию от Балтийского моря. Они не смогут ничего сделать в обход НАТО.

У финнов есть артиллерия, сухопутная составляющая. Также у них большое количество резервистов. В то же время у шведов есть неплохой флот.

То есть с севера – Финляндия, Швеция, Норвегия, а к югу – начиная от Эстонии, Латвии, а затем Германия и Дания. Это те, кто непосредственно контролирует Балтийское море. Россия теряет какие-либо возможности там. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Как заметил Мусиенко, Россия сознательно делает все, чтобы отрезать себя от морей. Непутевая политика ее власти привела к тому, что Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО.

Это один из этапов деконструкции российской империи. Путин уменьшает оборонные возможности России, наступательные тоже,

– рассказал военный эксперт.

Если говорить о Черном море, то как только Украина будет усиливаться с помощью противокорабельных ракет, беспилотников, даже пока без надводной составляющей, то и там Россию будут постепенно отрезать.

"Россия привела своей неуклюжей политикой к тому, что теряет нормальные и стабильные выходы к морям. Ей в любой момент они могут быть заблокированы, как только она будет продолжать свои агрессивные действия", – добавил военный эксперт.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

После начала полномасштабной войны России против Украины, Швеция и Финляндия, которые были нейтральными, захотели вступить в НАТО.

Россия уже выступила против вступления стран в НАТО. Там официально пригрозили финнам и шведам. Кроме России, против членства Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович.

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Альянсе. Соответствующую заявку страна подаст уже в ближайшее время.

В НАТО заявили, что смогут быстро принять страны в свой состав. Также там готовы принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами Альянса.

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