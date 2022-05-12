Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Опір українського народу під час війни показав, що Росію можна стримувати.
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Після цього у НАТО почали з меншими пересторогами дивитися на погрози Росії й заговорили про вступ Фінляндії до Альянсу.
Путін є правителем, який заб'є останній цвях у труну цієї імперії. Якщо вони так продовжуватимуть, то це зрозуміло,
– зазначив військовий експерт.
Чим розширення НАТО загрожує Росії
За словами Мусієнка, якщо говорити про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції, то це може у майбутньому відрізати Росію від Балтійського моря. Вони не зможуть нічого зробити в обхід НАТО.
У фінів є артилерія, сухопутна складова. Також вони мають велику кількість резервістів. Водночас у шведів є непоганий флот.
Тобто з півночі – Фінляндія, Швеція, Норвегія, а південніше – починаючи від Естонії, Латвії, а далі Німеччина та Данія. Це ті, хто безпесередньо контролює Балтійське море. Росія втрачає будь-які спроможності там.
Як зауважив Мусієнко, Росія свідомо робить усе, щоб відрізати себе від морів. Недолуга політика її влади призвела до того, що Фінляндія та Швеція заявили про бажання вступити у НАТО.
Це один з етапів деконструкції роісйської імперії. Путін зменшує оборонні можливості Росії, наступальні теж,
– розповів військовий експерт.
Якщо ж говорити про Чорне море, то як тільки Україна посилюватиметься за допомогою протикорабельних ракет, безпілотників, навіть поки без надводної складової, то й там Росію поступово відрізатимуть.
"Росія призвела своєю недолугою політикою до того, що втрачає нормальні й стабільні виходи до морів. Їй у будь-який момент вони можуть бути заблоковані, як тільки вона продовжуватиме свої агресивні дії", – додав військовий експерт.
Вступ Фінляндії та Швеції у НАТО: що відомо
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України, Швеція та Фінляндія, які були нейтральними, захотіли вступити до НАТО.
- Росія вже виступила проти вступу країн до НАТО. Там офіційно пригрозили фінам та шведам. Окрім Росії, проти членства Швеції та Фінляндії в НАТО виступив президент Хорватії Зоран Міланович.
- Президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін підтримали членство країни в Альянсі. Відповідну заявку країна подасть вже найближчим часом.
- У НАТО заявили, що зможуть швидко прийняти країни до свого складу. Також там готові вжити тимчасових заходів, поки Швеція та Фінляндія не стануть офіційними членами Альянсу.
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