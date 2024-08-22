Путин без бумажки не смог назвать российские приграничные регионы, попавшие под атаки ВСУ

Владимир Путин на фоне событий в приграничье провел совещание в формате видеовстречи по ситуации там, совместно с местными губернаторами. Однако вспомнить названия областей российскому диктатору без бумажки почему-то не удалось.

Соответствующие кадры обнародовали российские СМИ и паблики, передает 24 Канал. На видео четко видно, как Путин "запнулся" перед тем, как назвать регионы, и заглянул в бумаги.

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Путин забыл области, которые находятся под атаками ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин провел совещание по ситуации в трех приграничных регионах, которая произошла через две недели после захвата более 1 тысячи квадратных километров территории Курской области и непрерывных обстрелов Белгородской и Брянской областей.

Но вспомнить названия проблемных регионов Путин сразу не смог и ему пришлось заглянуть в подготовленный доклад.

Путин без бумажки не смог назвать российские приграничные регионы: смотрите видео

К слову, на совещании российские власти успели побидкаться о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС. Путин заверил, что якобы уже проинформировал МАГАТЭ, поэтому в стране-агрессоре ожидают, что на атомную электростанцию пришлют специалистов.