Відповідні кадри оприлюднили російські ЗМІ та пабліки, передає 24 Канал. На відео чітко видно, як Путін "запнувся" перед тим, як назвати регіони, та заглянув у папери.

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Путін забув області, які перебувають під атаками ЗСУ

Російський диктатор Владімір Путін провів нараду стосовно ситуації у трьох прикордонних регіонах, яка сталася через два тижні після захоплення понад 1 тисячі квадратних кілометрів території Курської області та безперервних обстрілів Бєлгородської та Брянської областей.

Але згадати назви проблемних регіонів Путін одразу не зміг і йому довелося зазирнути у підготовлену доповідь.

Путін без папірця не зміг назвати російські прикордонні регіони: дивіться відео

До слова, на нараді російська влада встигла побідкатися про нібито атаку ЗСУ на Курську АЕС. Путін запевнив, що буцімто вже проінформував МАГАТЕ, тож у країні-агресорці очікують, що до атомної електростанції надішлють спеціалістів.