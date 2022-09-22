Путин загнал себя в тупик, он боится, – психолог изобразил психологическое состояние диктатора

Руководитель кремля, объявлявший "спецоперацию" и частичную мобилизацию, выходит из одних и тех же парадигм. Путин использует те же тезисы, что и раньше.

Об этом для 24 канала сказал социально-политический психолог Валентин Ким. По его словам, путину очень характерно приписывать другим людям, странам, нациям то, что делает сама же россия.

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"Они обстреливают чужие города и приписывают это Украине. Угрожают ядерным оружием, но аргументируют, что это угрозы от стран Запада. Они даже бьют по своим городам и обвиняют Украину. Это реакция, которая называется проекцией. Путину она в целом очень присуща и если взять целиком его выступление, то кардинально ничего не изменилось", – отметил Ким.

Продолжает демонстрировать силу

Психолог считает, что путин расстроен и у него есть особенности невербальных проявлений неуверенности. Он волнуется, когда рассказывает о НАТО. В частности, как вспомнил Ким, был интересный момент, когда говорил, что страны НАТО фиксируют разведданные с юга россии.

Для него это очень важно. Он опасается, что это действительно произойдет. Однако полностью путин не изменился, как это был закомплексованный человек, зажатый, который пытается продемонстрировать миру свою силу, одновременно чувствует неуверенность, так он таким и остался, – рассказал Ким.

Хочет успокоить население

По мнению психолога, глава кремля ранее принимал решение, чтобы предотвратить возможность большой войны. В частности, есть пример 2014, пример 2008 года. Ким подчеркнул, что путин из фсб, а не из армии, поэтому не предлагает кардинальных решений, а частичные. Это попытка успокоить население и страх играть до конца.

"Хотя теперь у путина остается ядерное оружие. Больше ничего. Если украинцы не послушаются, то что он сможет? Объявит полную мобилизацию? Это не будет очень отличаться от того, что видим сейчас. Поэтому путин сам загнал себя в тупик. Все больше в кремле понимают, что не хотят с ним оставаться", – добавил психолог.

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