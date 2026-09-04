Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала объяснил, что могут означать эти нетипичные для российского диктатора заявления. Он рассказал, почему-то за словами о необходимости сохранить украинское руководство может стоять страх получить симметричный ответ и на какие условия переговоров до сих пор рассчитывает Кремль.
Путин начал говорить о необходимости переговоров
Путин сделал сразу несколько заявлений, которые раньше от него почти не звучали. В частности, он утверждал, что Россия якобы не наносит удары по украинским органам государственной власти, поскольку в дальнейшем с Киевом придется договариваться, а также подчеркнул, что вести переговоры должны прежде всего Украина и Россия.
Это фактически признание того, что Путин настолько переживает за свою жизнь, что понимает: удары по украинским правительственным зданиям, Офису президента или парламенту могут вызвать абсолютно симметричный ответ по символическим ключевым зданиям и локациям Российской Федерации,
– пояснил Джигун.
В то же время Кремль, вероятно, не отказался от расчета на то, что длительное военное давление в конечном итоге заставит украинские власти сесть за стол переговоров. Такая логика остается неизменной еще с 2022 года, хотя ожидания, что Украина под давлением согласится на российские условия, до сих пор не оправдались.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Путин до сих пор считает, что после определенного этапа давления украинские власти просто будут вынуждены с ними говорить. А разговор на условиях капитуляции не требует посредников – россияне здесь самостоятельно точно справились бы,
– отметил политолог.
Перспектива переговоров на условиях капитуляции Украины остается нереальной. России не удалось достичь даже значительной части первоначальных целей войны, поэтому дальнейшие заявления Кремля о возможных договоренностях скорее показывают, что Москва все еще пытается навязать Украине собственное видение завершения войны.
Джигун объяснил нетипичные заявления Путина о переговорах: смотрите видео