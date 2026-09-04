Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала объяснил, что могут означать эти нетипичные для российского диктатора заявления. Он рассказал, почему-то за словами о необходимости сохранить украинское руководство может стоять страх получить симметричный ответ и на какие условия переговоров до сих пор рассчитывает Кремль.

Путин начал говорить о необходимости переговоров

Путин сделал сразу несколько заявлений, которые раньше от него почти не звучали. В частности, он утверждал, что Россия якобы не наносит удары по украинским органам государственной власти, поскольку в дальнейшем с Киевом придется договариваться, а также подчеркнул, что вести переговоры должны прежде всего Украина и Россия.

Это фактически признание того, что Путин настолько переживает за свою жизнь, что понимает: удары по украинским правительственным зданиям, Офису президента или парламенту могут вызвать абсолютно симметричный ответ по символическим ключевым зданиям и локациям Российской Федерации,

– пояснил Джигун.

В то же время Кремль, вероятно, не отказался от расчета на то, что длительное военное давление в конечном итоге заставит украинские власти сесть за стол переговоров. Такая логика остается неизменной еще с 2022 года, хотя ожидания, что Украина под давлением согласится на российские условия, до сих пор не оправдались.

Путин до сих пор считает, что после определенного этапа давления украинские власти просто будут вынуждены с ними говорить. А разговор на условиях капитуляции не требует посредников – россияне здесь самостоятельно точно справились бы,

– отметил политолог.

Перспектива переговоров на условиях капитуляции Украины остается нереальной. России не удалось достичь даже значительной части первоначальных целей войны, поэтому дальнейшие заявления Кремля о возможных договоренностях скорее показывают, что Москва все еще пытается навязать Украине собственное видение завершения войны.

Джигун объяснил нетипичные заявления Путина о переговорах: смотрите видео