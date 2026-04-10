Это его очень беспокоит, – эксперт по энергетике раскрыл, почему Путину резко понадобилось перемирие

Россия продолжает во многом держать войну на нефтяных доходах, поэтому удары по портам, терминалам и перевалке сразу бьют по одному из ее главных источников денег. В последнее время Силы обороны Украины все чаще работают именно по тем точкам, через которые Кремль зарабатывает на экспорте нефти.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала объяснил, почему именно в этот момент Владимир Путин заговорил о перемирии. Он заинтриговал, что причина может быть значительно проще и болезненнее для Кремля, чем это пытаются показать в Москве.

Удары по нефтяным терминалам России

Рост цен на нефть мог дать России дополнительный запас прочности, но именно в этот момент Силы обороны Украины начали серьезно бить по нефтепереработке, портах и перевалке российской нефти.

К сведению! Владимир Путин долго отказывался даже от короткого прекращения огня, хотя Украина ранее предлагала и фронтовое, и энергетическое перемирие. Поэтому его согласие на паузу с 11 до 12 апреля выглядит не как жест доброй воли, а как вынужденный шаг на фоне роста проблем для России.

Сейчас для Кремля важно не только то, сколько стоит баррель, но и может ли Россия вообще вывозить нефть через свои ключевые экспортные точки. Именно поэтому главный удар, как пояснил Омельченко, должен идти по терминалам, через которые Москва зарабатывает на войну.

Во время роста цен на нефть на мировых рынках нужно делать все, чтобы Россия не почувствовала позитива от этого,

– подчеркнул Омельченко.

Он назвал три главные точки, по которым надо давить сильнее всего: Приморск, Усть-Лугу и Шесхарис. Первые два терминала работают на Балтике, Шесхарис – на Черном море. Именно через них идет значительная часть российского экспорта нефти и нефтепродуктов, поэтому удары по этим объектам сразу бьют по доходам Кремля.

Важно! Эксперты указывают, что атаки по портам, НПЗ и логистике бьют по главному источнику доходов Кремля. В частности, под ударом оказались объекты в Нижегородской области, а российские власти уже запретили экспорт бензина до конца июля.

По его словам, украинские силы уже имеют там результат: Усть-Луга полностью остановилась, в Приморске возникли большие проблемы, а удары по Шесхарису тоже сыграли свою роль в ограничении российских прибылей.

Путин прекрасно понимает, что если эти удары продолжатся, то он останется без нефти, без доходов на войну. И это его очень беспокоит,

– сказал эксперт.

Именно этим Омельченко объяснил и внезапный интерес Путина к перемирию. Речь идет не о готовности Кремля остановить войну, а о попытке выиграть время, пока удары по нефтяной инфраструктуре не стали для России еще более болезненными.

