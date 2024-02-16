Путин заявил о "лучшем" для России президенте Байдене: в Белом доме отреагировали

Глава Кремля Владимир Путин сделал новое заявление относительно действующего президента США. По его словам, на посту президента США для России лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Белый дом не оставил в стороне такое заявление. Там сразу отреагировали на высказывания российского диктатора Путина.

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Путин высказался о "лучшем" для России президенте Байдене

Владимир Путин заявил, что предпочитает президента Джо Байдена Трампу, потому что Байден "более опытный" и "более предсказуемый".

В резиденции президента США решили прокомментировать слова президента России.

Я думаю, что господин Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно, тому, что они делают в Украине,

– сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Об этом он заявил на брифинге. По его словам, нынешняя администрация демонстрирует, "насколько мы готовы дать отпор тому, что делает Россия".

Кроме того, представитель Белого дома предостерег главу Кремля Путина от вмешательства в американские выборы.

"Господин Путин не должен вмешиваться в наши выборы", – добавил он.

Какова реакция Трампа на высказывания главы Кремля: основное

Бывший президент США Дональд Трамп счел комплиментом слова российского диктатора Владимира Путина относительно того, что для России на посту президента США лучше Джо Байден.

По его словам, диктатор предпочтет победу Байдена, поскольку Трамп во время президентства нанес ущерб интересам России, особенно по строительству "Северного потока – 2".

Трамп также добавил, что "я остановил "Северный поток – 2", и Байден одобрил его сразу после моего ухода, так что Путин на самом деле не мой фанат. Он хочет Байдена, потому что ему будет предоставлено все, что он хочет, включая Украину".