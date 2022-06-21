Путин заявил, что и дальше будет "развивать свое войско"

Несмотря на безумные потери своей армии, президент государства-агрессора Владимир Путин заявил, что будет "развивать" захватническое войско. Диктатор озвучил свои планы.

Путин произнес речь перед выпускниками военных вузов в Кремле, передают российские СМИ. Диктатор рассказывал им, мол, они – "наследники поколения победителей", сообщает 24 канал.

Кстати "Аналогов нет": Путин уже угрожает новыми ракетными комплексами С-500

Как Путин "развивает" армию

Путин сказал, что Россия будет "развивать и укреплять" свою армию, собирается "совершенствовать" боевой состав. Диктатор рассказывал о ракетных комплексах С-500, испытаниях ракеты Сармат, якобы "новых" средствах разведки и беспилотниках. Кроме того, пригрозил увеличением учений для оккупантов.

На самом деле сказки о российской "силе" – это обычная риторика Путина. Настоящую "мощь" государства-агрессора показывают колоссальные потери захватчиков в сводках Генштаба ВСУ.

"Двухсотые герои"

Путин продолжил свои сказки оправданием в пропагандистском стиле. Мол, нужно защищать Донбасс от "неонацистов" и "отстаивать право России на суверенное развитие" – якобы стране кто-то мешает.

Более того, диктатор отмечал, что все участники войны, которую он называет "спецоперацией" – герои. Мол, относиться к ним нужно соответственно. Интересно, почему Россия отказывается забирать тела своих ликвидированных "героев". Кстати, президент Владимир Зеленский тоже удивлялся, почему Кремль не заинтересован в возвращении тел погибших военных.

Потери россиян

С начала полномасштабного нападения Россия уже потеряла более 34 тысяч своих военных. Кроме того, армия захватчиков оскудела на тысячи единиц своей техники. При этом Путин еще говорит о каком-то "развитии".

Свежие потери врага:

личного состава – около 34100 (+300) человек,

танков – 1496 (+19),

боевых бронированных машин – 3606 (+18),

артиллерийских систем – 752 (+3),

РСЗО – 239 (+1),

средства ПВО – 98,

самолетов – 216,

вертолетов – 181,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),

крылатых ракет – 137 (+7),

кораблей/катеров – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2537 (+10),

специальной техники – 59(+4).

Кстати – В лесах Харьковщины массово прячутся оккупанты-дезертиры: