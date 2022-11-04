Абсурд главы Кремля распространили российские СМИ, пишет 24 канал. Что на этот раз придумал агрессор – читайте дальше.

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"Неонацистским режимом" Путин уже никого не удивит. Он каждый раз использует это словосочетание, когда говорит о войне в Украине. Однако в этот раз агрессор все-таки придумал, чем поразить людей – он нагло заявил, что "Россия с теплом относится к Украине". Политик не сказал, что уничтожает нашу инфраструктуру и оставляет людей без света.

Если ракетные обстрелы мирных украинцев это "отношение с теплом", то лучше не знать, как Путин относится к своим близким. Это если они у него есть.

Полномасштабное вторжение в Украину и поразительное единение граждан против общего врага глава Кремля решил назвать "противостоянием внутри народа". Это в то время, когда украинцы собрали деньги на "Байрактары" и купили спутник.

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Порция нового маразма от главы Кремля с первых уст

"Конфликт в Украине – по сути противостояние внутри одного народа";

"Запад внедрял в Украине псевдоценности, перекроил сознание миллионов людей, пытался зажечь искру для распада России";

"Запад пытается выбить почву из-под ног России, но эти попытки обречены на провал";

"Восстановление жилья на Донбассе должно быть в приоритете, жителям нужно помочь пережить зиму";

"Именно Украина и украинский народ и есть первая и главная жертва умышленной сублимации ненависти к россиянам, России";

"Если бы в феврале мы не одобрили соответствующие решения, то ситуация была бы еще хуже";

"Россия относится с теплотой к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние".

Все это вранье и откровенные выдумки внимательно слушали российские политики. Их вполне устраивает подобная псевдореальность.

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